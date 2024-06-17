التعادل يحسم موقعة الإسماعيلي وإنبي بالدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لقاء الإسماعيلي وإنبي بنتيجة ٢-٢، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على ملعب الاخير، ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت ندية كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، بدأ الاسماعيلي التسجيل في الدقيقة 29 من بداية اللقاء ، عن طريق مروان حمدي قبل ان يتعادل انبي في الدقيقة 5+45 ، عن طريق مصطفي شكشك ونجح انبي في تسجيل الهدف الثانى عن طريق محمد حمدي في الدقيقة ٧٠ وتعادل الدراويش في الوقت البديل من المباراة.

بهذه النتيجه احتل إنبي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة واحتل الاسماعيلي المركز الثالث عشر ، برصيد 28 نقطة.