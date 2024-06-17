خبير بالشأن الفرنسي يوضح الفرق بين اليمين المتطرف والمعتدل

قال مجيد بودن خبير في الشأن الفرنسي، أن الفرق بين اليمين المتطرف واليمين المعتدل، هو أن اليمين المعتدل له نظرة ليبرالية في الاقتصاد والمجتمع، ولكن اليمين المتطرف له نظرة عنصرية في سياسته على التمييز لصالح المواطنين الأصليين والمهاجرينو وكذلك بين حتى المواطنين الذين هم من أصول مهاجرة.

وأضاف "بودن"، خلال مداخلة لبرنامج "ملف اليوم" المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قانون الجنسية الفرنسية مبني على قانون الأرض، مهما كانت جنسية الوالدين، وبالتالي المسألة أخلاقية حضارية، ولهذا السبب كان صعود اليمين المتطرف ملحوظًا.