تقرير: نتنياهو طالب وزير الخارجية الأمريكي بتجديد إمداد إسرائيل بالسلاح فورًا

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، طالب بشدة بتجديد وتوسيع إمدادات الأسلحة الأمريكية لإسرائيل التي توقفت في الأشهر الأخيرة.

جاء ذلك في محادثته مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في إسرائيل الأسبوع الماضي.

وبحسب التقرير، قال نتنياهو في محادثته مع بلينكن إنه على عكس المساعدة الكبيرة التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل في بداية الحرب، فقد انقلب الوضع مؤخرا وأوقفت الولايات المتحدة فعليا توريد الأسلحة إلى حليفتها إلى إسرائيل.

وأوضح نتنياهو أنه على أية حال، ستواصل إسرائيل القتال بالوسائل المتاحة لها حتى لو لم يتم تجديد إمدادات الأسلحة. لكنه أوضح في محادثته مع بلينكن أن عدم توريد الأسلحة إلى إسرائيل يمنح إيران وحلفائها، مساحة للمناورة، وبالتالي لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الحرب وزيادة فرصة توسعها إلى جبهات أخرى.

رداً على ذلك، تعهد وزير الخارجية الأمريكي نتنياهو بأن الولايات المتحدة ستزيل القيود المفروضة على توريد الأسلحة إلى إسرائيل هذه الأيام.

وأصدر نتنياهو تعليماته إلى وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، للتحقق خلال اجتماعاتهم في الولايات المتحدة في الأيام المقبلة من تجديد إمدادات الأسلحة بالفعل.