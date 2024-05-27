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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجلس جامعة أسوان يناقش سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2024/2023

انعقاد مجلس جامعة
انعقاد مجلس جامعة أسوان
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انعقد اليوم مجلس جامعة أسوان رقم 114 برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب نيابة عن الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان وبحضور الدكتور محمد عبدالعزيز مهلل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة.
وافتتح الدكتور لؤي سعد الدين أعمال المجلس بالترحيب بالحضور ومناقشة أعمال المجلس علي مستوي العملية التعليمية والإنشائية.

قال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه ناقش المجلس سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024، التي يخوضها 23 ألف طالب وطالبة موزعين علي 19 كلية ومعهد.

"لؤي" : التزام الطلاب والمراقبين بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال المجلس علي حسن سير أعمال الامتحانات، ومدي التزام الطلاب والمراقبين بالتعليمات والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، مؤكداً على ضرورة توافر كافة سبل الراحة التى تضمن سير الاختبارات فى أجواء من الهدوء والاستقرار، مع أهمية تواجد أساتذة المادة للرد على استفسارات الطلاب، وإزالة أي عقبات تعوق سير الامتحانات وتعكر صفو أجوائها أولا بأول. حتي تاريخ انتهاء أعمال الامتحانات والتي تستمر حتى 15 من يونيه القادم.
وقد وافق المجلس علي التصديق علي عدد من التعينات ومنح درجات علمية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة.

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