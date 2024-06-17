الكشف عن وثيقة إسرائيلية تظهر علم تل أبيب بهحوم حماس قبل تنفيذه

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الإثنين، عن وثيقة استخبارتية للوحدة 8200 المتخصصة بالتجسس الإلكتروني قبل أسبوعين من 7 أكتوبر ، قالت فيها إن حركة حماس تستعد لأسر 200 إلى 250 إسرائيليا.

ووفق لهيئة البث الإسرائيلية فإن الوثيقة تظهر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة المخابرات كانت على علم بخطة حماس لمهاجمة إسرائيل، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من هجوم 7 أكتوبر.

وقال مسؤولون أمنيون في إسرائيل إن الوثيقة كانت معروفة لدى قمة المخابرات، على الأقل لدى شعبة غزة.

وتم توزيع الوثيقة، 19 سبتمبر 2023، وتصف بالتفصيل سلسلة من التدريبات التي نفذتها وحدات النخبة التابعة لحماس، والتي تدربت فيها على مداهمة المواقع العسكرية والكيبوتسات، واختطاف الجنود والمدنيين، وحتى تعليمات حول كيفية احتجاز الأسرى وحراستهم أثناء وجودهم في الأسر.



وتشير الوثيقة أيضًا إلى أن الفرع العسكري تدرب أولاً على كيفية اقتحام موقع استيطاني وهمي للجيش الإسرائيلي تم بناؤه في قطاع غزة ومحاكاة البؤر الاستيطانية في غلاف غزة ، ونفذت التمرين أربع سرايا، تم تخصيص موقع استيطاني مختلف لكل منها.

وأوضح الضباط الإسرائيليين الذين تابعوا التمرين في الوثيقة الخطوات التالية بعد اقتحام الأراضي الإسرائيلية والاستيلاء على البؤر الاستيطانية، وذكروا أن التعليمات كانت تسليم الجنود الأسرى إلى قادة السرية، والعدد المتوقع من الرهائن. هو ما بين 200 إلى 250 شخصًا،

كما تم وصف أهداف المناورة التي تم تنفيذها في الوثيقة: مراكز قيادة القواعد، مراكز القيادة، المعابد اليهودية في القواعد، مقر الاتصالات، المراقبة. الأنظمة ومساكن الجنود .

وبحسب تقرير الهيئة فأن السيناريو الأكثر تطرفًا الذي استعدت له فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال قبل الهجوم هو تسلل عشرات المقاتلين الفلسطينيين في ثلاثة مواقع فقط. والتقدير بأن خطة حماس لاختطاف ما بين 200 إلى 250 جنديا ومدنيا، بينهم نساء وأطفال، تم تجاهله تماما.

وقبل اندلاع الحرب، كانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية فخورة بالحاجز الأمني ​​الجديد والذكي، الذي تم الانتهاء من بنائه قبل عامين من هجوم حماس - وهو حاجز فوق وتحت الأرض، بنيت عليه أنظمة تكنولوجية - ولكنه فشل في هجوم حماس.

وتظهر الوثيقة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كان لديه معلومات دقيقة وهادفة حول نوايا حماس، ومن المتوقع أن يقدم فريق التحقيق في هيئة الأركان العامة إلى رئيس الأركان في غضون أسبوعين تقريبًا النتائج الأولية لهذا الإغفال.