وفاة تاسع حاجة من الفيوم أثناء تأدية مناسك الحج

توفيت سيدة تُدعى هنيه علي عبد الظاهر تبلغ من العمر 49 عاما من قرية الخالديه التابعة لمركز ومدينة ابشواي بمحافظة الفيوم.

وسادت حالة من الحزن والأسي بقرية الخالديه فور معرفتهم بنبأ وفاتها وتداولت صورتها عدد من الصفحات داعين الله عز وجل أن يرحمها ويغفر لها.

وقال عادل عبد الظاهر أحد أقارب الحاجه المتوفية، بأن الحاجة هنية كانت تتمتع بحسن الخلق والسمعة الطيبة، وكانت دائما تسأل الله حسن الخاتمة وأن تلقى ربها على جبل عرفات وقد استجاب الله لطلبها فماتت في أفضل الأيام وأفضل العبادات وأفضل البقاع.

وأضاف بأن أسرتها سوف تتلقى العزاء بقرية الخالدية مسقط رأس الراحلة بعد صلاة العشاء أمام منزلها، وتعد هذه الحالة هي التاسعة من الذين توفوا أثناء تأدية مناسك الحج بالأراضي السعودية من محافظة الفيوم.