المشدد ٧ سنوات لمتهم في هتك عرض صغيرة بالساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة،بالسجن٧ المشدد لمتهم في هتك عرض فتاه وتبين أن المتهم استغل صغر سن المجني عليها وهتك عرضها بمنطقة الساحل .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أسرة المجني عليه تتهم شخص هتك عرض صغيرة وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط عاطل واعترف هتك عرض المجنى عليها واستغل صغر سنها وقام لمس مواطن عفتها وعندما حاولت الاستغاثة ضربها محاولا كتم أنفاسها حتي لا يسمعها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.