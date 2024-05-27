بوتين يثني على العلاقات بين روسيا وأوزبكستان

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعلاقات المتينة بين روسيا وأوزبكستان، مؤكدًا أن زيارته لأوزبكستان تعد من أولى جولاته الخارجية بعد الانتخابات، مما يبرز أهمية هذه العلاقات الثنائية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في مجمع "القصر الأخضر" الرئاسي في ضواحي طشقند، مع الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف، أعرب بوتين عن تطور العلاقات بين البلدين بشكل ديناميكي قائم على مبادئ المساواة والاحترام المتبادل.

وأشار إلى أن هناك حزمة قوية من الوثائق الجاهزة للتوقيع، تشمل مجالات التجارة والتبادل التجاري والطاقة النووية السلمية. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين روسيا وأوزبكستان ينمو بوتيرة مشجعة، مما يخلق ظروفًا مواتية للاستثمار المباشر، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وقال بوتين إن تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين يلفت الأنظار بشكل كبير. وأكد أهمية صيغة "مجلس الأقاليم" بين روسيا وأوزبكستان، مشددًا على ضرورة عدم عرقلة تطور هذه الصيغة وتهيئة الظروف المناسبة لدعمها وتنميتها.

وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والإنسانية بين روسيا وأوزبكستان سيكون له تأثير إيجابي كبير على كلا البلدين.

وأضاف بوتين أن روسيا استثمرت نحو 10 مليارات دولار في الاقتصاد الأوزبكي، مع وجود إمكانيات لزيادة هذا الرقم.

وأشار إلى أن صادرات الغاز الروسي إلى أوزبكستان عبر كازاخستان تتم قبل الموعد المحدد، مؤكدًا استعداد روسيا لزيادة حجم هذه الصادرات.

من جانبه، صرح الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف بأن جدول الأعمال الحالي شامل ويغطي جميع القضايا الهامة.

وأوضح أنه تم توقيع خارطة طريق تتألف من 63 نقطة، مشيرًا إلى وجود تقدم ملموس في تنفيذها.