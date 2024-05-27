أمينوكس يتخطى المليون مشاهدة بكليب " قلبك حجرة "

تمكن الفنان المغربي أمين تمري، الشهير ب "أمينوكس" من تخطي المليون مشاهدة بأحدث كليباته "قلبك حجرة" بعد مرور 24 ساعة على طرحه عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية " قلبك حجرة " تعد أولى الأغاني التي يطرحها أمينوكس من ألبومه الجديد، والفيديو كليب تم تصويره بمدينة الدار البيضاء تحت إشراف المخرج يوسف أسواري.



يشار أن أخر أعمال أمينوكس فيديو كليب " أليز " من كلمات أسامة بريطل " نيغافون " وتوزيع عبدالصمد العثماني " Kgotbeat " ومن ألحان وإنتاج أمينوكس، والكليب تم تصويره بأحد الاستوديوهات بمدينة الدار البيضاء تحت إشراف المخرج يوسف أسواري.

وشارك أمينوكس في النسخة الأولى لمهرجان البهجة للموسيقى وذلك في إطار برنامج مراكش عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي لسنة 2024، والذي يحظى برعاية ملك المغرب محمد السادس.

https://youtu.be/r2xF2DE7Iuo?si=Ogon7ya-mkERpzHL