ads
الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا لتنظيم الحركة المرورية لكوبري الرياح

محافظ قنا اللواء
محافظ قنا اللواء أشرف الداودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد اللواء أشرف الدوادي، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا، لتنظيم الحركة المرورية لكوبرى الرياح  بمدينة قنا قبل بدء التشغيل التجريبي وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد. 

اوضح محافظ قنا  أن الاجتماع لمناقشة  المسارات المرورية لكوبرى الرياح في حضور الجهات المنفذة والجهات المستفيدة للبدء في  التشغيل التجريبى الذى يهدف الى معاينة أداء الكوبرى والتعديل المسارات في حالة وجود مشاكل ، مؤكدا على أهمية الكوبرى، فى تيسير الحياة على المواطنين بمدينة قنا، ودفع حركة نقل البضائع كذلك، وتقليل زمن الرحلات، مضيفا انه  يتم تنفيذ الكوبرى وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية وأنه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

أشار محافظ قنا إلي أن الكوبرى  يربط بين غرب وشرق السكة الحديد ويساهم فى تخفيف الضغط المرورى على مزلقانات السكة الحديد، وتحقيق السيولة المرورية، وسهولة تنقل الأفراد والمركبات، لافتا ان المشروع يشمل تنفيذ كوبري علوي لعبور السيارات وكوبري مشاة، ويتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة تقدر بـ130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل والمواصلات ، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالكوبري.

أجتماعا موسعا التشغيل التجريبي التنمية العمرانية القيادات التنفيذية هيئة الطرق والكباري نقل البضائع يعقد اجتماعا وزارة النقل والمواصلات