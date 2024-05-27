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الإثنين 27 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محرقة رفح.. إليسا:"هذه الديمقراطية التي تصدروها للعالم"

إليسا
إليسا
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علقت النجمة اللبنانية إليسا على محرقة الخيام في رفح التي نفذها العدوان الإسرائيلي في منطقة بها أكثر من 100 ألف نازح ليتم حرقهم أحياء خلال الساعات الماضية، وانتشرت الصور والفيديوهات لرؤوس الأطفال المقطوعة والمحروقة جراء القذف.

وقالت إليسا عبر حسابها على تطبيق "إكس":"الصور والأصوات من رفح ما رح تروح من بالي الانسانية ماتت مبارح وصرلها من ٧ تشرين ميتة، يا رب لو شو ما صلينا قليل وشو ما طلبنا ما رح يكفي، ارحم هالناس والأطفال وارحم فلسطين شو هل الإجرام ، هيدي الديمقراطية يللي عم تصدروا لل العالم؟ #مجزرة_رفح".

يشار إلى أن إسرائيل نفذت محرقة الخيام بعد مرور أقل من 48 ساعة على قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر يوم الجمعة الماضي بإلزام الاحتلال بوقف عملياته فورًا في مدينة رفح، في تحدي للقرارات الدولية نفذ الاحتلال قصف على مخيم للنازحين غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة في الساعات الماضية، في منطقة تل السلطان، باستخدام بالقنابل الحارقة.

محرقة رفح إليسا هذه الديمقراطية التى تصدروها للعالم