ads
الإثنين 27 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس الوزراء: الدولة تواصل دعم قطاع الطاقة بمبالغ كبيرة للتخفيف عن المواطنين

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل دعم قطاع الطاقة بمبالغ كبيرة للتخفيف عن المواطنين.

وأضاف مدبولي خلال زيارة أحد مصانع الأدوات المنزلية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، أن الدولة حرصت على التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة، وأن أكثر من 60 بالمائة من الغاز الطبيعي الذي تنتجه مصر يذهب لاستهلاك الكهرباء، لافتا إلى أن مصر تشهد سنويا نسبة نمو سكاني كبيرة وذلك يتطلب تقديم العديد من الخدمات.

وأشار إلى أن الدولة تدعم ملف المواد البترولية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء تفقد اليوم، أحد مصانع الأدوات المنزلية بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ورافقه وزير التجارة والصناعة ورئيس هيئة الاستثمار.

استمع مدبولي لشرح حول إنتاج المصنع ونسب المنتج المحلي المستخدم في صناعة الأدوات المنزلية.
 

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دعم قطاع الطاقة