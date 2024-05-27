رئيس الوزراء: وضع خطة لتحريك أسعار الكهرباء مع استمرار دعم الفئات القليلة

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه كلف وزيرى الكهرباء والبترول لوضع خطة للعمل على وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفى، بحد أقصى نوفمبر أو ديسمبر المقبل، مشيرا إلى إنه طالب بوضع خطة على مدار 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء مع استمرار دعم الفئات القليلة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن تكلفة إنتاج الكيلو وات ساعة يكلف الدولة 223 قرش، موضحا أن فاتورة وزارة الكهرباء لوزارة البترول شهرياً 15 مليار جنيه ووزارة الكهرباء تدفع منها 4 مليار جنيه.

وأوضح إنه تم وضع خطة واضحة لإحداث توازن فى أسعار المنتجات البترولية بنهاية عام 2025.