ضبط المتهم بقتل صديقه وإلقائه وسط الزراعات بطنطا

ألقت الأجهزة الأمنية بالغربية القبض على المتهم بقتل صديقة، وإشعال النيران في جسده، وإلقائه وسط الزراعات بمنطقة سيجر بمدينة طنطا.

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة لشاب وبها آثار حروق شديدة وملقاة داخل أرض الزراعات بمنطقة سيجر خلف مصنع الكاوتش.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وكشفت التحريات أن المتهم يعمل بائع خردة، وقام بأنها حياة صديقه بعد أن سكب عليه مادة حارقة وأضرم فيه النيران؛ بسبب خلافات مالية بينهما.

حرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.