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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كتائب القسام تبث فيديو جديدا للأسرى الإسرائيليين في غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، فيديو موجهًا إلى عائلات الأسرى الإسرائيلين المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، وتضمن الفيديو الذي نشرته القسام صورًا لـ4 إسرائيليين من جنود الاحتلال -وهم شاؤول آرون وأبراهام منغيستو وهشام السد وهدار غولدن، كانت الحركة منذ 10 سنوات.

وحمل الفيديو عنوان "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟.. الوقت ينفد وحكومتكم تكذب".

وأضافت خلال بث الفيديو: “هل نسيهم شعبهم وعائلاتهم كما نسيتهم وفرطت بهم حكومتهم وجيشهم؟”.

 وختمت الفيديو بمقولة "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟".
 

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