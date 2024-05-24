كتائب القسام تبث فيديو جديدا للأسرى الإسرائيليين في غزة

بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، فيديو موجهًا إلى عائلات الأسرى الإسرائيلين المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة، وتضمن الفيديو الذي نشرته القسام صورًا لـ4 إسرائيليين من جنود الاحتلال -وهم شاؤول آرون وأبراهام منغيستو وهشام السد وهدار غولدن، كانت الحركة منذ 10 سنوات.

وحمل الفيديو عنوان "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟.. الوقت ينفد وحكومتكم تكذب".

وأضافت خلال بث الفيديو: “هل نسيهم شعبهم وعائلاتهم كما نسيتهم وفرطت بهم حكومتهم وجيشهم؟”.

وختمت الفيديو بمقولة "هل سيقضي أسرى 7 أكتوبر ما قضاه هؤلاء؟".

