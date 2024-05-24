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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"الجنايات" تستكمل محاكمة متهمي خلية استهداف كنيسة المرج

أرشيفية
أرشيفية
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تستكمل غدا السبت، محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، محاكمة 14 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية استهداف كنيسة المرج".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية تدعو إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

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