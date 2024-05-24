بنين تعلن انضمامها لصندوق فيدا التابع لإفريكسيم بنك

اعلن بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي " إفريكسيم بنك" عن انضمام دولة بنين لعضوية صندوق تنمية التصدير في أفريقيا (فيدا) التابع للبنك، ليصل إجمالي عدد الأعضاء لـ 17 دولة عضوا.

يعكس انضمام بنين ضمن اجراءات إفريكسيم بنك نحو دعم و توفير رأس المال على المدى الطويل للاقتصادات الأفريقية، مع التركيز على التصنيع والتجارة داخل القارة الأفريقية والصادرات ذات القيمة المضافة.

واعلن " إفريكسيم " عن استثمار " فيدا" في منصات التصنيع المتكاملة في إفريقية والاعتماد على التصنيع الزراعي بما في ذلك المعالجة الزراعية وصناعة الغزل والنسيج في بنين.

ويركز البنك على نشر مركز ضمان الجودة الأفريقي (أكواك) داخل جدز في بنين، بما يسهل تصدير المنتجات الأفريقية عالية المستوى التي تتماشى مع متطلبات التصدير والمعايير القابلة للتطبيق واللوائح التقنية، إلى الأسواق الدولية.