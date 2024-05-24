للحفاظ على الوصافة الأفريقية.. جماهير الزمالك تساند الأهلي أمام الترجي

يسيطر الأهلي على بطولة دوري أبطال إفريقيا حيث يعد أكثر الفرق تتويجًا بالبطولة برصيد 11 لقبًا قبل اللقاء المرتقب امام الترجي التونسي غداً السبت علي إستاد القاهرة الدولي فى نهائي البطولة .

وقبل اللقاء المنتظر حرص جمهور الزمالك علي مساندة المارد الأحمر للفوز بالبطولة علي حساب الترجي التونسي .



تأتي مساندة جمهور القلعة البيضاء لأبناء الجزيرة فى النهائي لعدة أسباب علي رأسها عدم حصول الترجي علي البطولة حتي لا يتساوي مع الزمالك في عدد مرات التتويج بدوري ابطال افريقيا برصيد 5 القاب ومزاحمته علي الوصافة فى الاندية الأكثر تتويج بدوري الأبطال خلف الأهلي حيث توج بخمسة ألقاب آخرها في 2002، وهو نفس عدد ألقاب مازيمبي الكونغولي فى حين يمتلك الترجي 4 القاب وفى حال فوزه غدا يتقاسم وصافة الأندية الأكثر تتويج مع الزمالك ومازيمبي.



وهناك سبب آخر لمساندة جماهير الزمالك للأهلي وهو حالة الهدوء والتقارب بين مجلس ادارة الناديين وتبادل الزيارات والتهاني موخراً بالاضافة إلى مساندة جماهير الأحمر للقلعة البيضاء فى نهائي الكونفدرالية الأسبوع الماضي أمام نهضة بركان.

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ظهر اليوم الجمعة بمقر الأهلي بالجزيرة، للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة.

وحضر الاجتماع من الأهلي كل من: الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، و خالد بيبو مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، والعميد علاء صلاح المنسق الأمني، ووائل محمد ورأفت إبراهيم ومحمد أسامة إداريي الفريق، في وجود مسئولي نادي الترجي ومراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» وطاقم التحكيم.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، على أن يرتدي نادي الترجي طاقمًا من اللون الأزرق وحارس المرمى زيًّا من اللون الذهبي.

كما تم الاتفاق على كافة الأمور التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة، والنزول لإجراء عمليات الإحماء وغيرها من الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الترجي غدًا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد القاهرة في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

