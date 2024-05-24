إي إف چي هيرميس تنجح في إتمام طرح أسهم أدنوك للحفر بـ935 مليون دولار

أعلنت اليوم إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائدة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح ثانوي لأسهم شركة «أدنوك للحفر» بقيمة 935 مليون دولار من خلال آلية بناء سجل الاكتتاب المعجل.

وتعد هذه الصفقة هي الأكبر من نوعها على مستوى السوق الإماراتي. شهدت الصفقة طرح 880 مليون سهم بسعر 3.90 درهم للسهم الواحد، وهو ما يمثل 5.5% من إجمالي أسهم رأس المال لشركة «أدنوك للحفر»، فيما ستحتفظ «أدنوك للحفر» بحصة الأغلبية البالغة 78.5% من أسهم «أدنوك للحفر». وقد قامت إي اف چي هيرميس بدور المنسق الدولي المشترك ومدير الطرح المشترك للصفقة.

تمثل هذه الصفقة علامة بارزة في سجل إنجازات إي اف چي هيرميس، حيث تعكس الكفاءة والخبرات المتضافرة للشركة بمختلف أسواق رأس المال الإقليمية، كما تسلط الضوء على تواجدها ومكانتها الرائدة في تلك الأسواق. ويعد النجاح الباهر لهذه الصفقة الاستراتيجية الكبرى نموذجًا استثماريًا جديدًا من نوعه على مستوى المنطقة، مما يعزز مكانة إي اف چي هيرميس باعتبارها الشريك المفضل لتنفيذ الصفقات الاستراتيجية بالمنطقة.

شهدت الصفقة إقبالًا كبيرًا من جانب المؤسسات الاستثمارية الخليجية والدولية على حدٍ سواءٍ. وقد تم تحديد سعر السهم بالطرح بـ3.90 درهم للسهم، أي أعلى بنسبة 70% عن سعر الطرح العام الأولي، والذي بلغ 2.30 درهم للسهم الواحد، كما تضمن الطرح خصمًا بنسبة 5.6% على سعر سهم الشركة عند الإغلاق بتاريخ 22 مايو 2024، علمًا بأن تسوية الطرح من المتوقع إتمامها في 28 مايو 2024، أو في تاريخ قريب من ذلك اليوم.

وفي هذا السياق، أعرب علي خالبي، رئيس قسم أسواق رأس المال في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، عن اعتزازه بالدور المحوري لإي اف چي هيرميس في إتمام هذه الصفقة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هذه هي الصفقة هي السابعة بالتعاون مع شركة أدنوك في أسواق رأس المال، وهي شهادة على الشراكة الاستراتيجية المثمرة مع هذا الكيان العريق. وأوضح خالبي أن الصفقة شهدت إقبالاً كبير من المؤسسات الاستثمارية من السعودية والإمارات، فضلاً عن المؤسسات الاستثمارية الدولية، مما يعكس بوضوح اهتمام المجتمعات الاستثمارية بمثل هذه الصفقات الاستراتيجية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. وأضاف خالبي أن نجاح هذه الصفقة سيمهد الطريق أمام طرح المزيد من مثل هذه الصفقات مستقبلاً.

وتعد هذه الصفقة بمثابة شهادة قوية على التزام إي اف چي هيرميس بتقديم أفضل الخدمات الاستشارية لعملائها، وتعكس رؤيتها الطموحة لرسم مستقبل مشرق لقطاع الخدمات المالية على مستوى المنطقة. كما تمثل هذه الصفقة الأحدث في سلسلة صفقات الطرح الأولي البارزة التي نجحت إي اف چي هيرميس في إتمامها خلال الأعوام السابقة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك 8 صفقات طرح أولي خلال عام 2023 فقط، بالإضافة إلى صفقتين آخرتين خلال عام 2024.

ومؤخرًا قامت إي اف چي هيرميس قامت بدور مدير الطرح المشترك لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «سبينيس» في سوق دبي المالي، وبدور مدير الطرح المشترك في صفقة الطرح العام الأولي لشركة «باركين» في سوق دبي المالي، وهو الاكتتاب الذي شهد أعلى معدلات تغطية تجاوزت إجمالي أسهمه المطروحة في سوق دبي المالي حتى الآن.

كما قدمت الشركة خدماتها الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة «تاكسي دبي» في سوق دبي المالي، وكذلك لشركة «أوكيو لشبكات الغاز»، في بورصة مسقط للأوراق المالية، وتعتبر هذه الصفقة هي الأكبر في السوق العماني على مدار أكثر من 20 عامًا. كما نجحت الشركة في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة طرح أسهم شركة «أديس القابضة» في تداول السعودية، إلى جانب إتمام طرح أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» وشركة «أدنوك للغاز بي أل سي» في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX)، كما نجحت في وقت سابق من العام في إتمام صفقة الطرح العام لأسهم شركة «لومي للتأجير» في تداول السعودية، وشركة «أبراج لخدمات الطاقة» في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX)، بالإضافة إلى إتمام صفقة الطرح العام لشركة «الأنصاري للخدمات المالية» في سوق دبي المالي (DFM).

