موانئ السعودية تؤكد استعداد ميناء جدة الإسلامي لاستقبال الحجاج لموسم الحج

أكدت الهيئة العامة السعودية للموانئ، استعدادها لتوفير تجربة شاملة لضيوف الرحمن في حج هذا العام، من خلال تجهيزات ومعدات متطورة وأنظمة تشغيل تقنية عالية الجودة يديرها شباب وشابات سعوديون لديهم خبرات مميزة في استقبال والترحيب في ضيوف الرحمن.

وأوضحت الهيئة حسبما أذاعت وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم، الجمعة، أن إسهامات الموانئ في موسم الحج لا تقتصر على استقبال الحجاج، بل تمتد إلى تقديم خدمات لوجستية استراتيجية تتمثل في توفير السلع ولأدوية التي يتطلبها موسم الحج في الوقت والكميات المطلوبة، إضافة إلى استقبال السفن الناقلة للمواشي المخصصة للهدى والأضاحي لإتمام إجراءات التخليص الجمركي لها، والتأكد من سلامتها وتسهيل نقلها من الميناء إلى المشاعر المقدسة عبر مبادرة طريق الهدى والأضاحي المقدمة من الموانئ بالتنسيق مع الجهات المختصة لتمكين الحجاج من الوفاء بنسك حجهم بكل يسر وسهولة.

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي هو بوابة الحرمين الشريفين ومركزًا لوجستيًا وتجاريًا هامًا على ساحل البحر ويمتد على مساحة 12، 5 كيلو مترًا مربعًا ويحتوي على محطات مخصصة لمناولة الحاويات مجهزة تمر من خلالها البضائع المبردة والمجمدة وكافة أنواع البضائع، إضافة إلى محطات للمواشي ومحطات للبضائع العامة والحبوب.

من جهة أخرى، استقبلت شركة "مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا"، الفوج الأول القادمين من جمهورية الصين الشعبية، وذلك لأداء مناسك الحج لهذا العام بمكة المكرمة.