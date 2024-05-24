حياة كريمة.. الغاز الطبيعى يضيء بيوت "أولاد إسماعيل" بسوهاج

فى يوم مشهود، اجتمع أهالى قرية أولاد إسماعيل بمحافظة سوهاج للاحتفال بلحظة تاريخية، لحظة إطلاق أول شعلة غاز طبيعى لأول وحدة سكنية فى قريتهم، شعلة صغيرة، لكنّها حملت فى طياتها معانى عظيمة، معانى التقدم والحياة الكريمة، معانى توديع عهد قارورات الغاز وصعاب الحصول على الوقود، واستقبال عهد جديد يزخر بالراحة والنظافة.

إطلاق الغاز الطبيعى فى أولاد إسماعيل ضمن مبادرة حياة كريمة

يأتى إطلاق الغاز الطبيعى فى أولاد إسماعيل ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تلك المبادرة الرئاسية التى تسعى إلى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين فى القرى المصرية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

من جانبهم، عبر أهالى أولاد إسماعيل عن سعادتهم الغامرة بهذا الإنجاز، مؤكدين على أن وصول الغاز الطبيعى سيحسن بشكل كبير من جودة حياتهم، وسيخفف من الأعباء المالية عليهم. كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم للدولة المصرية على اهتمامها بتطوير القرى المصرية وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

وتم تنفيذ عدد 2 منظم للغاز أحادى الخط سعة 1000 متر مكعب/ ساعة، وتنفيذ شبكة ضغط بينى بضغط تشغيل ٧ بار بطول 11000 م، وضغط منخفض بضغط تشغيل 100 ملى بار بأطوال 6500 م شاملة فرعيات المنازل.

وناشدت الشركة المنفذة المواطنين فى قرية أولاد اسماعيل بسرعة التعاقد على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية فى أسرع وقت ممكن ضماناً لتعظيم وسرعة استفادة أهالى القرية من هذه الخدمة الحضارية والاجراء الميسر لتقسيط تكلفة التوصيل على فاتورة الاستهلاك.

40 جنيها شهريا لمدة 7 سنوات بدون فوائد

وتجدر الإشارة إلى أهمية المبادرة التى أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين لتوصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية على فاتورة الاستهلاك بواقع 40 جنيهاً شهرياً لمدة 7 سنوات بدون فوائد فى المدن والمناطق الجديدة التى يصلها الغاز لأول مرة، ومن المخطط توصيل الغاز الطبيعى إلى 12441 عميلا بالقرية.