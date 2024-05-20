خطوة نحو مستقبل أخضر.. افتتاح كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج

شهدت جامعة سوهاج اليوم حدثًا هامًا بافتتاح كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، وذلك في إطار حرصها على مواكبة التطورات العلمية والبحثية في مجال البيئة وتعزيز التنمية المستدامة.

دعم رئاسي وتعاون حكومي:

حظيت الكلية بدعم كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتمامًا بالغًا بتطوير جامعات الصعيد ودعمها ماليًا ومعنويًا، كما ساهم الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشكل كبير في تأسيس الكلية وبدء الدراسة بها في وقت قياسي.

برامج متميزة وكادر أكاديمي رفيع المستوى:

تقدم الكلية 4 برامج دبلوم دراسات عليا و3 برامج ماجستير وبرنامج دكتوراه في تخصصات متنوعة تشمل السلامة والصحة المهنية، الميكروبيولجي والمناعة، التنمية المستدامة وتنمية الموارد، علم المختبرات والتحاليل المعملية، الرقابة البيئية وتعميم الاثر البيئي، التكنولوجيا الحيوية البيئية، ادارة الازمات والكوارث البيئية.

ويضم طاقم التدريس نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين من مختلف الكليات، مما يضمن تقديم تعليم عال الجودة للطلاب.

نظام دراسي مرن وطلاب من مختلف الدول:

تتميز الكلية بنظامها الدراسي المرن الذي يتكون من 3 فصول دراسية، كل فصل مدته 15 أسبوعًا، كما تراعي جداول المحاضرات راحة الطلاب، حيث تبدأ من الساعة الثانية ظهرًا.

وتضم الكلية عددًا من الطلاب الوافدين من دول السعودية، الأردن، عمان والسودان، ممّا يثري بيئة التعلم ويتيح تبادل الخبرات بين الطلاب من مختلف الثقافات.

خطوة نحو مستقبل أخضر:

تأتي تأسيس كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج لتُساهم بشكل فاعل في دراسة وتطوير البحوث البيئية، ممّا يُساعد على تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة.

رئيس جامعة سوهاج يحضر أولي المحاضرات النظرية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية

وفي السياق ذاته تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جانب من أولي المحاضرات النظرية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة، والتي أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً وزارياً رقم 490 بتاريخ 10 مارس الماضي، بالموافقة على بدء الدراسة بها وإصدار لائحتها الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة.

وقال الدكتور حمدي حسانين عميد الكلية انه تم بدء المحاضرات في 4 برامج دبلومات الدراسات العليا وهم (دبلوم السلامة والصحة المهنية، الميكروبيولجي والمناعة، التنمية المستدامة وتنمية الموارد، علم المختبرات والتحاليل المعملية)، و3 برامج ماجستير وهم( الرقابة البيئية وتعميم الاثر البيئي، التكنولوجيا الحيوية البيئية، ادارة الازمات والكوارث البيئية)، الي جانب برنامج دكتوراه وهو ( إدارة الازمات والكوارث البيئية).

وأضاف الدكتور حمدي الشريف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث أن نظام الدراسة بالكلية يتم علي 3 فصول دراسية كل فصل يستمر علي مدار 15 اسبوع، موضحاً انه تم وضع جداول المحاضرات مع مراعاة المواعيد لتبدأ من الثانية ظهراً، لافتاً الي ان الكلية تضم عدد من الطلاب الوافدين من دول السعودية، الاردن، وعمان والسودان، ويقوم بالتدريس بها نخبه متميزه من اعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات.

وخلال جولته التقي رئيس جامعة سوهاج، مع بعض الدارسين بالكلية للتعرف عن مدي رضائهم عن الكلية والمقترحات الخاصة بهم، حيث ابدّي الطلاب سعادتهم بالتحاقهم ببرامج الكلية المميزة، والتي ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال المخرجات و البحوث والدراسات البيئية المختلفة.

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