محافظ سوهاج يكرم 37 لاعبا من الحاصلين على ميداليات ببطولات العالم وأفريقيا والجمهورية

كرم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، عدد 37 لاعبا ولاعبة من أبناء محافظة سوهاج الموهوبين، أبطال المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، ونادي طهطا الرياضي، ونادي المحليات، والذين حصلوا على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في مختلف المحافل والبطولات المحلية والعربية والافريقية والعالمية، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، ومحمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، والدكتور محمد عبد الهادي نائب رئيس نادي المحليات بسوهاج.



هنأ محافظ سوهاج أبنائه من اللاعبين واللاعبات المتميزين، متمنيا لهم الاستمرار في الحصول على الألقاب والميداليات، وتشريف اسم مصر عامة وسوهاج خاصة في جميع المحافل الدولية، مؤكدا أن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا بقطاع الرياضة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وتسعى دائما إلى دعم ورعاية أبنائنا الأبطال الحاصلين على بطولات محلية أو دولية

ولفت إلى أن المحافظة تضم نماذج رياضية متميزة ومشرفة.



وقام محافظ سوهاج بتكريم 7 من لاعبات المشروع القومي للبطل الأوليمبي أبطال الجمهورية للجودو تحت 15 سنة، وهم " حنين حمدي محمد، أسماء أبو بكر ناصر، خلود عيد عبد الرحمن، وشروق محمد حسن، ملك عادل محمد"، وكذلك الفائزين بميداليات في البطولة العربية للأندية للجودو وهم " حبيبية السيد محمد، مصرية إمام فهمي".



كما كرم 20 لاعب من لاعبي نادي طهطا الرياضي الفائزين بميداليات في بطولة العالم للقوة البدنية بشرم الشيخ وهم " محمد أحمد علي ، حسن علي ماجد، مهند عماد الدين عبد الحكيم، عبد الله محمد فوزي، فارس جمال السيد، أحمد محمد محمود عيسى، عبد الرحيم حمدي محمود، محمود أحمد محمود، محمد سامي النظامي، عبد الله محمد رفعت، آثار أحمد عادل، سندس وليد السيد، البدراوي عبد الرحمن أحمد، محمد خالد أحمد، عمار محمد راشد، مريم محمد أحمد، محمد أحمد زكي، إسلام عبد الناصر عبد التواب، عزت شلبي السيد، حمزة جمال السيد".



وشمل التكريم 10 من الحاصلين على ميداليات من لاعبي نادي المحليات ببطولة الجمهورية للجودو، وبطولة أفريقيا للترايثلون، وهم " إسلام عبد الرحمن عبد القادر، مروان أسامة محمد ، مصطفى علي عز العرب، كمال وائل كمال، شادي وائل كمال، حنين محمود إبراهيم، عمر رمضان عبد الرازق، أحمد محمد أحمد، سلمى حمدي حنفي، سما حمدي حنفي" .

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