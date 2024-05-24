يد الأهلي تهزم الزمالك في مباراة فاصلة تحسم لقب الدوري

توج فريق يد الأهلي بطلا للدوري للموسم الحالي بعد الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 27-21 في المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري.

كان الأهلي حقق الفوز في المباراة الأولى من سلسلة مباريات البلاي أوف، بينما حقق الزمالك الفوز في المباراة الثانية ليتم اللجوء إلى المباراة الفاصلة لتحديد البطل.