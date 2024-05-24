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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الأهلي تهزم الزمالك في مباراة فاصلة تحسم لقب الدوري

يد الاهلي
يد الاهلي
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توج فريق يد الأهلي بطلا للدوري للموسم الحالي بعد الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 27-21  في المباراة الفاصلة لتحديد بطل الدوري.
كان الأهلي حقق الفوز في المباراة الأولى من سلسلة مباريات البلاي أوف، بينما حقق الزمالك الفوز في المباراة الثانية ليتم اللجوء إلى المباراة الفاصلة لتحديد البطل.

يد الأهلي الزمالك لقب الدوري فريق يد الأهلي