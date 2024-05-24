قبل مباراة تونس..«فيفا» يوقع عقوبات على غينيا الاستوائية

وقعت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقوبة على اتحاد غينيا الاستوائية لكرة القدم؛ وذلك بسبب مشاركة لاعبها إيمليو نسو لوبيز في مباراتين رسميتين في تصفيات كأس العالم من المجموعة الثامنة، أمام ناميبيا ووليبيريا يومي 15 و20 نوفمبر 2023، وهو غير مؤهل للعب.

وأكد الاتحاد الدولي- في بيان، على الموقع الرسمي- اعتماد هزيمة منتخب غينيا الاستوائية جزائيا بنتيجة (3-0) في المباراتين السالف ذكرهما، وبالإضافة إلى توقيع غرامة مالية بقيمة 150 ألف فرنك سويسري، وحرمان اللاعب المذكور من تمثيل المنتخب لمدة 6 أشهر والقرار قابل للاستئناف.

يذكر أن منتخب غينيا الاستوائية سيواجه المنتخب التونسي، يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو المقبل، وذلك في إطار الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.