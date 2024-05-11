الطيران المروحي الإسرائيلي يطلق النار بكثافة على المناطق الجنوبية الشرقية لغزة

أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي "الأباتشي"، اليوم السبت، النار بكثافة على المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، استشهد 3 مواطنين فلسطينيين في قصف صاروخي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وتم نقل الشهداء إلى مستشفى المعمداني في القطاع، كما سقط شهيدان جراء قصف الاحتلال منطقة البرهان في حي الزيتون بمدينة غزة.

أعلنت هيئة الإسعاف والطوارئ في شمال قطاع غزة أن الطواقم الطبية لديه استقبلت 179787 نداء استغاثة موزعة بين نقل مصابين وشهداء ومرضي خلال شهرين.

واندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة المحتلة، بعد اقتحام الاحتلال البلدة بعدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية، وتمركز في بلدة بيت أمر.