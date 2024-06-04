توجه عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم /الثلاثاء/ إلى دولتي النيجر ومالي، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يرافقه الفريق الركن يس إبراهيم وزير الدفاع السوداني.
وأوضح إعلام مجلس السيادة، في بيان اليوم، أن كباشي سيجري - خلال الزيارة - مباحثات مع قادة تلك الدول، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتطورات الحرب الدائرة الآن وتأثيرها على المحيط الإقليمي والدولي.
بوابة العرب
السودان: نائب القائد العام للقوات المسلحة يتوجه إلى مالي والنيجر
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توجه عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم /الثلاثاء/ إلى دولتي النيجر ومالي، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يرافقه الفريق الركن يس إبراهيم وزير الدفاع السوداني.
توجه عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم /الثلاثاء/ إلى دولتي النيجر ومالي، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يرافقه الفريق الركن يس إبراهيم وزير الدفاع السوداني.