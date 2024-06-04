السودان: نائب القائد العام للقوات المسلحة يتوجه إلى مالي والنيجر

توجه عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم /الثلاثاء/ إلى دولتي النيجر ومالي، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يرافقه الفريق الركن يس إبراهيم وزير الدفاع السوداني.

وأوضح إعلام مجلس السيادة، في بيان اليوم، أن كباشي سيجري - خلال الزيارة - مباحثات مع قادة تلك الدول، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتطورات الحرب الدائرة الآن وتأثيرها على المحيط الإقليمي والدولي.