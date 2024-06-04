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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السودان: نائب القائد العام للقوات المسلحة يتوجه إلى مالي والنيجر

شمس الدين كباشي
شمس الدين كباشي
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توجه عضو مجلس السيادة، نائب القائد العام للقوات المسلحة بالسودان الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، اليوم /الثلاثاء/ إلى دولتي النيجر ومالي، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يرافقه الفريق الركن يس إبراهيم وزير الدفاع السوداني. 
وأوضح إعلام مجلس السيادة، في بيان اليوم، أن كباشي سيجري - خلال الزيارة - مباحثات مع قادة تلك الدول، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتطورات الحرب الدائرة الآن وتأثيرها على المحيط الإقليمي والدولي.

السودان مالي النيجر شمس الدين كباشي