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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

لجنة التخطيط بالأهلي تناقش مع كولر ملف الراحلين والصفقات الجديدة

لجنة التخطيط بالنادي
لجنة التخطيط بالنادي الأهلي
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تعقد لجنة التخطيط بالنادي الأهلي جلسة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق، خلال الساعات المقبلة، للحديث عن ملف الصفقات الجديدة المزمع التعاقد معها فى الصيف المقبل لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وتناقش لجنة التخطيط كولر فى احتياجاته للموسم المقبل والمراكز المستهدفة لتدعيمها والصفقات التي يرغب فى إبرامها، والأسماء التي يرغب فى ضمها، كما ستقوم اللجنة بعرض بعض الأسماء على المدرب لأخذ رأيه فيها.

ونجح فريق الكرة بالنادي الأهلي فى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الـ12 والثانية على التوالي بعد الفوز على الترجي التونسي ليضع قارة أفريقيا تحت السيطرة الحمراء، بعدما أصبح الأكثر تتويجاً بالبطولة على مدار التاريخ.

وحصل فريق الأهلي على راحة أسبوع عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا استغلها كولر في السفر إلى بلاده لقضاء فترة الراحة مع أسرته وأبنائه، قبل أن يعود ويقود استعدادات المارد الأحمر للتحضير للفترة القادمة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو فى السابعة مساء الجمعة 14 يونيو بإستاد برج العرب بالإسكندرية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً.

فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32.

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