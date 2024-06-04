الخميس.. بدء قبول تظلمات الشهادة الإعدادية بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، بدء قبول تظلمات أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية الخميس المقبل، حيث يتم دفع مبلغ مالي 20 جنيها لكل مادة عن طريق حوالة بريدية ثم يتم إعادة تصحيح كراسة الإجابة في حضور الطالب وولي أمره

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 /2024، يوم الأحد الماضي حيث بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية 75.27%، وذلك بحضور حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد احمد على رئيس لجنة النظام والمراقبة ومحمد مختار فولى وكيل اللجنة.

أعرب محافظ المنيا، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين والناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا دوام النجاح والتفوق، ومواصلة مسيرة النجاح فى المراحل التعليمية التالية كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، كما وجه الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة.

أكد المحافظ، أهمية دور التربية والتعليم في تخريج أجيال واعدة موجهًا باستمرار بذل الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، موضحًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا لتقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين بما يحقق خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، قال حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس بلغ 105237طالبًا، حضر منهم 101382 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين 77059 طالبًا، بنسبة نجاح 75.27%.