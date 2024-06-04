محافظ الغربية يشهد استلام 4 سيارات إطفاء لدعم الحماية المدنية.. صور

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استلام 4 سيارات إطفاء، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لإدارة الحماية المدنية بالغربية للعام الحالي 2023/2024، جاء ذلك بحضور العميد إكرامي خير الله مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية .

وتفقد المحافظ سيارتي الإطفاء سعة 2000 لتر مياه طراز NPR 71L مزودة بطلمبة إطفاء نقالي زيجلر ألماني والتي ستعد إضافة قوية لأسطول إدارة الحماية المدنية بالمحافظة لمواجهة الأزمات والكوارث .

وخلال التفقد أكد محافظ الغربية على دعم المحافظة المتواصل لتطوير منظومة الحماية المدنية، مشيرا إلى أن تلك السيارات ستسهم فى تقديم خدمة أمنية سريعة في وقت قياسي تسهم في إنقاذ حياة المواطنين وقت الحرائق والكوارث، وفي إطار تحديث آليات الحماية المدنية من خلال التواصل المستمر مع التقدم التكنولوجي والاستعانة بأحدث المعدات والأجهزة.

كما وجه المحافظ رسالة شكر وتقدير لضباط وأفراد إدارة الحماية المدنية بالمحافظة تقديرا لما يقومون به من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، مثمناً جهودهم ودورهم البارز في حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة في حالات الحوادث والحرائق.

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