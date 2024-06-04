أصدر قاضي التجديد، قرارًا، اليوم الثلاثاء، بتجديد حبس "كريم.م" المُلقب بسفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، لاتهامه بإنهاء حياة 3 فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة.

تجديد حبس سفاح التجمع 15 يوما

وتُواصل التحريات والتحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، كشف الكثير من التفاصيل والمفاجأت في القضية التي تشغل الرأي العام، حيث كان المتهم يستقطب ضحاياه من على مواقع التواصل الاجتماعي والكافيهات وعدد من التجمعات، فضلًا عن "قوادة" شهرتها "أ.ش"، ويمارس معهن الرذيلة بسادية داخل غرفة عازلة للصوت بشقته في "كومباوند" شهير بالتجمع الخامس.

كما كشفت التحقيقات الجارية وأقوال واعترافات سفاح التجمع، بالإضافة إلى تفريغ مقاطع الفيديو على هاتفيه وكاميرات فائقة الدقة داخل غرفته و"لاب توب" و"فلاشة" أنه كان يتلذذ بتعذيب ضحاياه أثناء ممارسة الرذيلة، ويجبرهن على تناول المواد المخدرة ويضيف لها مادة تزيد من تأثير "الآيس" في أجسادهن، كما كان يُجامع جثث ضحاياه عقب إنهاء حياتهن.

وفجرت عملية تفريغ مقاطع الفيديو عن ظهور أكثر من 11 فتاة ليل مارس معهن المتهم الرذيلة وتلذذ بتعذيبهن، وتجرى حاليًا عمليات البحث والتحقيقات للوصول إلى هوية الفتيات والتوصل إلى إذا كان ما زالن على قيد الحياة أم أنهى المتهم حياتهن.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.