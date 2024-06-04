تحرير 137 محضرا خلال حملات تموينية وتفتيشية بمراكز المنيا

شدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري، وكافة الجهات المعنية، وتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة، وذلك لإحكام الرقابة على أسعار المعروضات من السلع والمواد الغذائية ومدى الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة والتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات تحقيقاً للصالح العام، والاطمئنان على جودة المنتجات الغذائية المعروضة أمام المواطنين وصلاحيتها للاستهلاك.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قال المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية اليوم الثلاثاء على الأسواق والمخابز البلدية أسفرت عن تحرير 137 محضراً، منها 107 محاضر لمخابز بلدية حيث تنوعت المخالفات ما بين (نقص وزن ـ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود شهادة صحية - تصرف وتجميع فى حصص الدقيق).

كما تمكنت مديرية التموين من تحرير 30 محضراً تموينياً في مجال متابعة الأسواق، تنوعت بين (عدم إعلان عن أسعار - عدم صلاحية - ذبح خارج المجازر - سلع مجهولة المصدر).

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