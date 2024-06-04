هل يمكن لمجلس النواب رفض تشكيل الحكومة الجديدة؟.. الدستور يجيب

بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوي القدرات والكفاءات، يستعد مجلس النواب لعقد جلسة خاصة للاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة للموافقة عليها أو رفضها.

ونص الدستور على ضوابط تشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، وشكل الموافقة البرلمانية والإجراءات حال رفض البرلمان لبرنامج الحكومة.

ونصت المادة 146 من الدستور، على أنه يتطلب الموافقة على برنامج الحكومة، أغلبية الأعضاء وهى نسبة تبدأ من نصف عدد النواب الحاضرين بالمجلس، خلال تلك الجلسة، وأن من حق الأغلبية أن ترفض برنامج الحكومة، ليكون هناك إجراءات جديدة.

كما نصت على:" يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته علي ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يومًا.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له.

فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.