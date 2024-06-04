وزير الدفاع الأمريكي يبحث في كمبوديا سبل تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، ورئيس مجلس الشيوخ هون سين، سبل تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية بين واشنطن وبنوم بنه.

جاء ذلك خلال زيارته الحالية لـ"بنوم بنه"، التي تأتي عقب مشاركته في المنتدى الأمني الآسيوي الكبير "حوار شانجريلا" في سنغافورة، وفقا لما نقلته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، اليوم الثلاثاء.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الكمبودية تشام سونري، قد صرح - في وقت سابق - بأن زيارة أوستن، لكمبوديا ستكون فرصة جيدة من أجل تعزيز العلاقات بين البلدين.