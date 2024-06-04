أمين الناتو: روسيا تعزز صناعتها الدفاعية بطريقة أسرع من المتوقع

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن روسيا عززت صناعتها الدفاعية بشكل أسرع من المتوقع، مشتكيا من أن دول الحلف، على العكس من ذلك، أضاعت الكثير من الوقت في زيادة إنتاج الأسلحة.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز": "بالفعل إن روسيا تمكنت من تعزيز صناعتها الدفاعية بشكل أسرع مما توقعنا، وصحيح أن حلفاء الناتو أمضوا وقتًا أطول مما ينبغي في زيادة الإنتاج".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ديفينس نيوز" أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين والأوروبيين، الذين زعموا سابقًا بأن الجيش الروسي تكبد خسائر عسكرية كبيرة، بدأوا في الأشهر الأخيرة يعترفون بأنه يتعافى بشكل أسرع بكثير مما توقعوا، وفقا لوكالة سبوتنيك.