البنتاجون: الضربات المشتركة مع بريطانيا طالت أهدافًا تابعة للحوثيين في اليمن

أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، سابرينا سينج، أن الضربات المشتركة مع القوات البريطانية استهدفت منشآت ومقر قيادة وغيرها تابعة لجامعة الحوثي في اليمن المدرجة على قوائم الإرهاب الأمريكية.

وأضافت سنيج، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم القضاء تماما على قدرات الحوثيين، مشيرة إلى أن حاملة الطائرات "آيزنهاور" لا تزال في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن تهديد الحوثيين للشحن البحري ما زال مستمرا.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت في وقت سابق أنها استهدفت للمرة الثانية في 24 ساعة "حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور" شمالي البحر الأحمر بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.