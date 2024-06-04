ads
الثلاثاء 04 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مجلس الوزراء الياباني يوافق على قيام الإمبراطور ناروهيتو بزيارة دولة لبريطانيا

الإمبراطور ناروهيتو
الإمبراطور ناروهيتو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، على رحلة الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى بريطانيا كزيارة دولة في الفترة من 22 إلى 29 يونيو الجاري، بعد تأجيل الخطة في عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.
ويعتزم إمبراطور وإمبراطورة اليابان حضور مأدبة غداء مع العائلة المالكة البريطانية وزيارة قبر المحارب المجهول في كنيسة وستمنستر في 25 يونيو. وستقام مأدبة يستضيفها الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في قصر باكنجهام في تلك الليلة، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.
وسيحضر الزوجان الإمبراطوريان أيضا حفل عشاء رسميا في قاعة جيلدهول بمدينة لندن في اليوم التالي، ثم يقومان بزيارة قلعة وندسور ووضع الزهور على قبري الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب في اليوم التالي.
وستكون هذه الزيارة هي الثانية للإمبراطور ناروهيتو خارج اليابان منذ زيارته الرسمية الودية إلى إندونيسيا في يونيو 2023، وأول زيارة دولة للإمبراطور إلى بريطانيا منذ زيارة والده أكيهيتو في عام 1998.

مجلس الوزراء الياباني زيارة دولة لبريطانيا الامبراطور ناروهيتو