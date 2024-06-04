مجلس الوزراء الياباني يوافق على قيام الإمبراطور ناروهيتو بزيارة دولة لبريطانيا

وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الثلاثاء، على رحلة الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو إلى بريطانيا كزيارة دولة في الفترة من 22 إلى 29 يونيو الجاري، بعد تأجيل الخطة في عام 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويعتزم إمبراطور وإمبراطورة اليابان حضور مأدبة غداء مع العائلة المالكة البريطانية وزيارة قبر المحارب المجهول في كنيسة وستمنستر في 25 يونيو. وستقام مأدبة يستضيفها الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا في قصر باكنجهام في تلك الليلة، بحسب وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

وسيحضر الزوجان الإمبراطوريان أيضا حفل عشاء رسميا في قاعة جيلدهول بمدينة لندن في اليوم التالي، ثم يقومان بزيارة قلعة وندسور ووضع الزهور على قبري الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب في اليوم التالي.

وستكون هذه الزيارة هي الثانية للإمبراطور ناروهيتو خارج اليابان منذ زيارته الرسمية الودية إلى إندونيسيا في يونيو 2023، وأول زيارة دولة للإمبراطور إلى بريطانيا منذ زيارة والده أكيهيتو في عام 1998.