«المركزي» يوافق على تعيين عمرو طلعت عضوًا بمجلس إدارة بنك فيصل الإسلامي

كشف بنك فيصل الاسلامى المصري، اليوم الخميس، في إفصاح للبورصة المصريةـ أن البنك المركزى المصرى وافق على تعيين الدكتور عمرو احمد سميح طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضوا بمجلس إدارة البنك (غير تنفيذى – مستقل) وذلك للدورة (2023 م - 2026 م).

وكشفت القوائم المالية أن بنك فيصل الإسلامي المصري حقق ارتفاعًا في صافي الأرباح بنسبة 180.6%، لتصل إلى 6.166 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 2.197 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 78.8% لتصل إلى 11.667 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مارس 2024، مقارنةً بـ 6.524 مليار جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجّل مجمل الربح ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 11.5% ليصل إلى 1.983 مليار جنيه، مقارنةً بـ 1.780 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى الرغم من الارتفاع الكبير في الإيرادات، حافظ البنك على كفاءته التشغيلية، حيث انخفض هامش الربح بشكل طفيف من 27.3% إلى 17% خلال الربع الأول من عام 2024.

وعكس هذا الأداء القوي على أرباح السهم، حيث ارتفع النصيب الأساسي للسهم في الأرباح المجمعة بنسبة 185.1% ليصل إلى 10.04 جنيه، مقارنةً بـ 3.517 جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.