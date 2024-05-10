لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران، اليوم الجمعة، إثر 3 مشاجرات بالأسلحة البيضاء في مناطق متفرقة في محافظة بورسعيد.

مقتل وإصابة 3 أشخاص خلال مشاجرات بالأسلحة البيضاء في بورسعيد

استقبل مستشفى السلام بورسعيد محمد احمد عوف 40 عامًا، جثة هامدة، اثر إصابته بطعنة نافذة في البطن خلال مشاجرة في منطقة القابوطي، كما استقبل مستشفى الزهور المركزي باسم فؤاد السيد المهدي 41 عامًا، مصابًا بجرح طعني نافذ في الصدر ومازال تحت الفحص، بادعاء اعتداء من آخرين، بينما استقبل مستشفى السلام الطفل: أحمد ادهم محمد 17 عامًا، مصابًا بطعنة شبه نافذة بمنطقة الظهر، اثر مشاجرة بمنطقة الأمل.

وضعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بالدفن، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين، والتحري حول ملابسات الوقائع الثلاث واتخاذ الإجراءات اللازمة.