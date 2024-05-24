مرفق الكهرباء يوجه نصائح عند شراء 3 أجهزة لترشيد الاستهلاك

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي بعض الإرشادات عند شراء الأجهزة الكهربائية وهي كالآتي:

أولًا: المواصفات التي يجب مراعاتها عند شراء مُبرد المياه لتقليل استهلاك الكهرباء:

1- تحديد سعة مبرد المياه المناسبة للاستخدام.

2- شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح على ملصق كفاءة الطاقة.

3- يُفضل شراء مبرد يتوافر فيه خاصية الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي.

4- التأكد من توافر عناصر الأمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.

5- عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة إلا عند الضرورة.

6- يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.

ثانيًا: طرق الاستخدام الأمثل للتكييف الكهربائي لترشيد الاستهلاك:

1- تشغيل التكييف على درجة 25.

2- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من أن جميع أجزاء التكييف تعمل بكفاءة.

3- يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

4- التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب.

معلومات تهمك عند شراء التكييف وهى كالاتي:

1-اختر قدرة مناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

2-احرص على شراء الأنواع ذات قطع الغيار ومراكز الصيانة المتوفرة.

3-اختر الجهاز الأقل استهلاكًا للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

4- استشر الفنيين قبل شراء التكييف في حالة ما إذا كانت كهرباء البيت وعداد الكهرباء سوف يحتاج للتغيير قبل شراء التكييف أم لا، وكذلك بالنسبة لتوصيلات التكييف ما هي أفضل طريقة لتركيب التكييف بدون تكسير او تشويه حوائط الغرفة أو البيت.

ثالثًا: الديب فريزر

ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المستهلكين باتباع بعض الخطوات البسيطة لتقليل استهلاك الديب فريزر للكهرباء، وهي كالاتي:

1-عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة.

2-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.

3-ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية.

4-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار.

5- ترتيب الأطعمة داخل الفريزر ووضعها جنبا إلى جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء أقل.

6- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.