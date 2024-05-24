فلسطين.. تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي جددت القصف على المناطق الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة، ومنذ قليل، شنت مدفعية الاحتلال قصفًا متقطع على وسط وشرق مدينة رفح الفلسطينية.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة الشعبية تعود لعائلة "الأيوبي" بمدينة غزة إلى 10 شهداء بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين جراء تلك الاستهداف.

ومنذ قليل، قال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى، أن هناك كارثة صحية سوف تحدث، إذا توقفت الخدمة داخل مستشفى شهداء الأقصى بسبب عدم توريد الوقود ، وأن كمية الوقود التي يتم توريدها للمستشفى لا تتجاوز خُمس احتياجاتها.

كما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة سيدة فلسطينية بشظايا رصاص أطلقه جنود الاحتلال في قرية قفين شمال طولكرم وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قفين شمال طولكرم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها القرية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين من بلدة بيتونيا غرب رام الله بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتويات المنزلين، اقتحم الاحتلال بلدة بيتونيا بعدة آليات عسكرية، وانتشر جنود الاحتلال في عدة شوارع وأحياء في البلدة.