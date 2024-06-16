التموين: المجمعات الاستهلاكية تعمل أول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بفتح المجمعات الاستهلاكية اول وثاني وثالث ايام عيد الأضحى المبارك امام المواطنين مع ضخ يومي للحوم الطازجة والسلع أيضًا.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، ان المجمعات الاستهلاكية تعمل من الـ 9 صباحاً حتى الـ 9 مساء.

كما وجه بإنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركتي الجملة ( العامة – المصرية )، وشركتي المجمعات الاستهلاكية ( النيل – الاسكندرية ) لمتابعة توافر السلع بالمجمعات ومخازن الجملة، ونوه إلى أن مخازن الجملة سوف يعمل منها مخزنين رئيسيين بكل محافظة لتوفير السلع الغذائية على بطاقة الدعم.

ومن جانبه صرح المتحدث الرسمي للوزارة أحمد كمال معاون الوزير لشئون المشروعات والاعلام انه تم ضخ 180 ألف طن سكر بالمجمعات الاستهلاكية، و60 الف طن زيت طعام، و20 الف طن مكرونة، و15 الف طن ارز.

وأكد أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تقوم برفع تقرير يومي للعرض على الوزير عن توافر السلع الأساسية واستقرار الحالة التموينية، وتوافر أسطوانات الغاز، وتوافر الوقود بمحطات الوقود، وأشار إلى أن المخابز تعمل بالمواعيد المقررة لها بإجازة عيد الأضحى المبارك، وكذلك منافذ صرف السلع التموينية.