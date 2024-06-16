النيابة تطلب التحريات حول ضبط عاطل بتهمة انتحال صفة رئيس جامعة

فتحت النيابة العامة، تحقيقات موسعة في واقعة ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإنتحال صفة رئيس إحدى الجامعات، حيث أمرت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروفها.



تعود تفاصيل الواقعة عندما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من (رئيس إحدى الجامعات) بتضرره من أحد الأشخاص لوضع صورته الشخصية على تطبيق "واتس آب" ومراسلة العامة منتحلاً صفته وإيهامهم بتسهيل إجراءات فـى نطاق عمله.. مما تسبب له فـى أضرار معنوية وأدبية جسيمة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقاً وقطاع الأمن العام تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه.. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"- مبلغ مالى).. وإعترف بإرتكابه الواقعة المُشار إليها بقصد تحقيق مكاسب مادية وأن المبلغ المالى من مُتحصلات نشاطه الإجرامى.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.