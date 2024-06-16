النقد الدولي: تراجع قيمة الدولار عالميا بسبب التغييرات الجيوسياسية

قال صندوق النقد الدولي، إن تشديد السياسات النقدية التي يتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي نظرا لما يعانيه الاقتصاد العالمي من تداعيات ومخاطر جيوسياسية، والتي تسببت في التراجع التدريجي بحصة الدولار من احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنوك المركزية والحكومات المختلفة.

وحسبما كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي والذي تضمن أن ذلك التراجع لم يتزامن مع زيادات في حصص العملات الأربع الكبرى الأخرى ولكنه شهد ارتفاعاً في استخدام العملات الاحتياطية غير التقليدية مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي واليوان الصيني والوون الكوري الجنوبي والدولار السنغافوري، مما يعكس تنوعاً متزايداً في استراتيجيات الحفظ والاستثمار.

قال التقرير إن الدولار الأمريكي شهد ارتفاعاً مؤخراً يخفي حجم التحول في تركيبة احتياطيات الدولار، خصوصا وأن تلك العملات الاحتياطية غير التقليدية تجذب مديري الاحتياطيات بسبب التنوع الذي توفره والعوائد النسبية المجذبة، ومع تقدم التقنيات المالية الرقمية الجديدة، أصبح من الأسهل بيعها وشراؤها وحيازتها.