إسبانيا.. مصرع 4 وإصابة 16 آخرين بعد انهيار مبنى في بالما دي مايوركا

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الجمعة، بانهيار مبنى مكون من طابقين على شاطئ بالما دي مايوركا، مما أسفر تلك الانهيار عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

انتقلت الشرطة الإسبانية إلى موقع الحادث لمعرفة ملابسات انهيار المبنى، وأوضحت الشرطة أن المبنى المنهار هو مطعم مكون من طابقين ويتواجد على شاطىء بالما دي مايوركا، كما انتقل رجال الإطفاء إلى موقع الحادث تحسبًَا لحدوث أي حريق نتيجة انهيار المبنى.

وقالت السلطات الإسبانية أنها تتابع عن كثب حجم الأضرار الذي خلفه انهيار المبنى المروع، وأن الحكومة مستعدة للمساعدة بكل الوسائل والقوات اللازمة.