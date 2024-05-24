10 شهداء بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال شقة سكنية في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الجمعة، بارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية في منطقة الشعبية تعود لعائلة "الأيوبي" بمدينة غزة إلى 10 شهداء بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين جراء تلك الاستهداف.

ومنذ قليل، قال المدير الطبي لمستشفى شهداء الأقصى، أن هناك كارثة صحية سوف تحدث، إذا توقفت الخدمة داخل مستشفى شهداء الأقصى بسبب عدم توريد الوقود ، وأن كمية الوقود التي يتم توريدها للمستشفى لا تتجاوز خمس احتياجاتها

وأضاف، أن المستشفى تحتاج 50 ألف لتر من الوقود خلال الساعات القادمة لتجنب وقوع كارثة صحية.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة سيدة فلسطينية بشظايا رصاص أطلقه جنود الاحتلال في قرية قفين شمال طولكرم وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة قفين شمال طولكرم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين الفلسطينيين خلال اقتحامها القرية.