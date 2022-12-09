بث مباشر.. مشاهدة مباراة البرازيل وكرواتيا في ربع نهائي كأس العالم ٢٠٢٢

الجمعة 09/ديسمبر/2022 - 03:14 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة البرازيل ضد كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر ٢٠٢٢ ويواجه السامبا البرازيلي حامل لقب المونديال ٦ مرات منتخب كرواتيا وصيف كأس العالم الماضي في مباراة تنقل بث مباشر وتأهل البرازيل بعد الفوز على كوريا الجنوبية بأربعة أهداف مقابل هدف.

موعد مشاهدة بث مباشر لمباراة البرازيل ضد كرواتيا

وتنطلق مباراة البرازيل بث مباشر ضد كرواتيا في كأس العالم ٢٠٢٢ الساعة الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وينطلق اللقاء بين البرازيل وكرواتيا على أرض ملعب المدينة التعليمية عند الساعة الرابعة بتوقيت المغرب والجزائر وتونس والخامسة بتوقيت القاهرة- مصر والأردن والسودان وجنوب أفريقيا والسادسة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية وقطر والسابعة بتوقيت دولة الإمارات- دبي- أبوظبي.

واستقر المدير الفني لمنتخب البرازيل في مواجهة كرواتيا اليوم وتنقل المباراة بث مباشر على تشكيل مكون من حارس المرمى: أليسون بيكر.

في الجانب الدفاعي: ماركينيوس / إدير ميليتاو / تياجو سيلفا / دانيلو.

وفي خط الوسط: لوكاس باكيتا / نيمار / جونيور.جبهة.

ويقود الهجوم: ريتشارليسون / جونيور / رافينا دياز.

مشاهدة بث مباشر لمباراة البرازيل ضد كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم ٢٠٢٢