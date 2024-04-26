استثمارات بـ 40 مليون دولار لتصنيع كومبريسور التكييف ببني سويف.. صور

وقعت شركة ريتشي العالمية ومجموعة العربي اتفاقية شراكة؛ لإنشاء مشروع جديد لتصنيع كومبيروسور أحد مكونات تصنيع مكيفات الهواء، وذلك بالمنطقة الصناعية بمحافظة بني سويف بكوم أبو راضي، وذلك في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية بتكلفة استثمارية تصل إلى 40 مليون دولار بشراكة أجنبية مباشرة بنسبة 51%، كما تصل المساحة الإجمالية للمشروع نحو ٢٥ ألف متر مربع بطاقة إنتاجية للمشروع تصل إلى 6 مليون وحدة يخصص 50% للتصدير، كما يوفر المشروع أكثر من ٥٠٠ فرصة عمل من مختلف التخصصات الفنية.



ومن جانبه صرح المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي أن استراتيجية المجموعة في المرحلة الحالية هي تعميق التصنيع المحلي وزيادة التصدير، مضيفًا أنه تم اختيار شركة ريتشي لكونها أحد أكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال تصميم وتصنيع مختلف الأنواع من الكمبروسور صديقة البيئة على مستوى العالم والتي تمتاز بالكفاءة والجودة العالية.



وأضاف «العربي» أن مصنع كمبروسر التكييف يعد هو الأول من نوعه في المنطقة العربية والشرق الأوسط وأفريقيا وغرب أسيا، كما أن إنشاءه على أرض مصر مؤشر قوي على ثقة المستثمر الأجنبي في مناخ الاستثمار، واصفًا التعاون مع شركة ريتشي التايوانية بأنه الطفرة في صناعة الكباسات في العالم.



وتعد مجموعة العربي من الشركات الرائدة في صناعة الأجهزة المنزلية والإلكترونية والتكييف، والتي تحتفل هذا العام بمرور 60 عامًا على تأسيسها، كما تمتلك المجموعة 26 مصنعًا بالإضافة إلى 17 مركزًا لوجيستي في مختلف محافظات مصر يعمل بها أكثر من 46 ألف من العاملين ما بين مهندس وإداري وفني، كما تقدم مجموعة العربي لعملائها ستة عشر علامة تجارية تصدر منتجاتها إلى 60 دولة حول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن شركة ريتشي تأسست سنة ١٩٨٩ كشركة متخصصة لإنتاج كمبروسر مكيفات الهواء الموفرة للطاقة، صديقة البيئة في تايوان ولها العديد من الفروع في الصين.

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