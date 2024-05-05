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الأحد 05 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

"الصحة" تشارك بالتأمين الطبى لعيد القيامة المجيد بكنائس الطور وشرم الشيخ

صحة جنوب سيناء تشارك
صحة جنوب سيناء تشارك بالتأمين الطبى لعيد القيامة المجيد بكنا
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 شاركت مديرية الصحة بجنوب سيناء في فعاليات التأمين الطبى لعيد القيامة المجيد وشم النسيم بكنائس طور سيناء وشرم الشيخ والتى تقدمها وزارة الصحة والسكان من خلال تفعيل المبادرات الرئاسية..

وقدمت “الصحة” خدمات تنظيم الاسرة وايضا تقوم ادارة الثقافة الصحية والاعلام السكاني بتقديم التوعية اللازمة لكافة المترددين خلال الاعياد لما يتم تقديمه من مبادرات ومنها صحة المرأة والاعتلال الكلوى وقياس الضغط والسكر وعمل التحاليل اللازمة وتقدم جميع خدماتها بالمجان وبمشاركة الفرق الطبية المدربه .

وقدم الدكتور وكيل الوزارة بخالص التهنئة لجميع الاخوة الاقباط العاملين بالمديرية والمنشآت التابعة بخالص التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد .

التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور عبد التواب عريضة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بشرم الشيخ خالد فوده محافظ جنوب سيناء جنوب سيناء