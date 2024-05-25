اقرأ غدًا في «البوابة»| أرض الخير.. الرئيس يفتتح مشروعات تنموية عديدة بجنوب الوادي

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأحد 26 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

أرض الخير.. الرئيس يفتتح مشروعات تنموية عديدة بجنوب الوادى

السيسي يدعو المستثمرين للمشاركة في المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة ويؤكد: تكلفتها كبيرة لأنها تتم "مرة واحدة" وليست على سنوات

إصابات فى هجوم موالين للنظام الإيرانى على محتفلين بوفاة رئيسى بلندن

35857 شهيدا منذ 7 أكتوبر.. الاحتلال يرد على قرار «العدل الدولية» بقصف رفح واستمرار القتال البرى

أمريكا تصنف كينيا «حليفا رئيسيا من خارج الناتو» فى مكافأة لدبلوماسية روتو

إقبال محدود على الحج اليهودى فى تونس.. وإرجاء مهرجان للسينما الإسرائيلية فى فرنسا

«الناتو» يدعو لرفع القيود على الضربات الأوكرانية المحتملة على الأراضى الروسية

فيديو يظهر جنودًا إسرائيليين يحرقون كتبًا بغزة.. ومصادر: قد تكون «القرآن»

مجلس الأمن يدعو إلى حماية العاملين بالإغاثة فى جميع أنحاء العالم